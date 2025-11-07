Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Papiarnianski sielski Saviet
  4. Location longue durée
  5. Entrepôt

Loyer mensuel de entrepôts en Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus

Entrepôt 600 m² dans Aronava Slabada, Bélarus
Entrepôt 600 m²
Aronava Slabada, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 600 m²
Sol 1/1
Nous offrons la location à long terme d'entrepôts d'une superficie de 600 à 2400 mètres carr…
$14,865
par mois
