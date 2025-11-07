Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Papiarnianski sielski Saviet
  4. Location longue durée
  5. Fabrication

Loyer mensuel de locaux industriels en Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Fabrication 600 m² dans Aronava Slabada, Bélarus
Fabrication 600 m²
Aronava Slabada, Bélarus
Nombre de pièces 3
Surface 600 m²
Sol 1/1
Nous offrons la location à long terme d'entrepôts d'une superficie de 600 à 2400 mètres carr…
$14,865
par mois
Fabrication 700 m² dans Cnianka, Bélarus
Fabrication 700 m²
Cnianka, Bélarus
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
A louer une chambre de 30-700 m2, 3 étages + sous-sol, avec de bonnes réparations et meubles…
Prix ​​sur demande
