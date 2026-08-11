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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
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18 propriétés total trouvé
Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 207 m²
A vendre une belle maison de campagne sur les rives de la rivière "Vyacha" dans le prestigie…
$160,087
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dans Balsavik, Bélarus
Balsavik, Bélarus
Surface 139 m²
Dans le développement de la maison de l'agro-ville bolchevique, une part de 1⁄2 est vendue d…
$70,000
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 94 m²
Une maison à vendre dans le village de Laporovici. Toutes les communications sont dans la ma…
$398,318
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TekceTekce
Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 140 m²
12 km de la Ring Road de Moscou à vendre une belle, confortable, nouvelle maison pour toute …
$135,667
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Chalet dans Balsavik, Bélarus
Chalet
Balsavik, Bélarus
Surface 158 m²
Dans le développement de chalets de l'agro-ville bolchevique a vendu une maison résidentiell…
$157,373
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 204 m²
A vendre un nouveau beau moderne éconergétique "Cottage-Shale" sur la rive de "Vyach Réservo…
$293,000
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 160 m²
A 5 minutes en voiture de Minsk, au printemps ST Zatsensky, une maison de 2 étages est vendu…
$211,979
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 151 m²
La maison est située à 200 m du lac et à 100 m de la forêt. Le balcon offre une belle vue su…
$159,408
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 199 m²
Imaginez un endroit où le matin vous pouvez prendre un café dans votre propre kiosque, et da…
$122,100
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 135 m²
Maison bloquée sur un terrain de 9,32 acres près de Minsk - ST "Polytechnic BNTU"Il est prop…
$127,527
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 165 m²
A vendre une belle maison de campagne en S/T "Ivushka-Mapid", Lesnaya str., 264, Borovtsy, a…
$79,000
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 276 m²
A vendre une belle maison de campagne près du "Réservoir Vyach" dans le prestigieux village …
$199,000
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 59 m²
Passez l'été dans la nature, pas dans des appartements étouffants. En voiture à 10 minutes.…
$25,000
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 102 m²
A vendre un gîte confortable de deux étages à 15 km de Minsk dans ST "Romashka-Solomarechens…
$33,900
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 75 m²
Absolument lisse, de quel côté vous regardez, le terrain dans le partenariat de jardin et la…
$22,340
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 143 m²
Maison confortable sur 17 acres à 8 km de Moscou. ❤️ Maison chaude de trois niveaux d'une ma…
$83,673
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 126 m²
A vendre est une maison chaleureuse à deux niveaux de 126 mètres carrés. à 15 minutes de Min…
$121,591
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 250 m²
Un terrain unique avec une maison entourée d'une forêt est à vendre, à 14 km de la Ring Road…
$216,389
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Caractéristiques des propriétés en Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus

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