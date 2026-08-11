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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus

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maisons
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20 propriétés total trouvé
Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 207 m²
A vendre une belle maison de campagne sur les rives de la rivière "Vyacha" dans le prestigie…
$160,087
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dans Balsavik, Bélarus
Balsavik, Bélarus
Surface 139 m²
Dans le développement de la maison de l'agro-ville bolchevique, une part de 1⁄2 est vendue d…
$70,000
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 94 m²
Une maison à vendre dans le village de Laporovici. Toutes les communications sont dans la ma…
$398,318
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TekceTekce
Chalet dans Siomkava, Bélarus
Chalet
Siomkava, Bélarus
Surface 586 m²
Achetez ! Votre chalet de rêve est à seulement 7 km de Minsk! ❤️ Offre exclusive: chalet de …
$389,000
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 140 m²
12 km de la Ring Road de Moscou à vendre une belle, confortable, nouvelle maison pour toute …
$135,667
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 388 m²
Lien vers Tik Examen des déchets Nous vous offrons un gîte spacieux et confortable avec une …
$672,907
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Chalet dans Balsavik, Bélarus
Chalet
Balsavik, Bélarus
Surface 158 m²
Dans le développement de chalets de l'agro-ville bolchevique a vendu une maison résidentiell…
$157,373
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 204 m²
A vendre un nouveau beau moderne éconergétique "Cottage-Shale" sur la rive de "Vyach Réservo…
$293,000
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 199 m²
Imaginez un endroit où le matin vous pouvez prendre un café dans votre propre kiosque, et da…
$122,100
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 135 m²
Maison bloquée sur un terrain de 9,32 acres près de Minsk - ST "Polytechnic BNTU"Il est prop…
$127,527
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 165 m²
A vendre une belle maison de campagne en S/T "Ivushka-Mapid", Lesnaya str., 264, Borovtsy, a…
$79,000
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 276 m²
A vendre une belle maison de campagne près du "Réservoir Vyach" dans le prestigieux village …
$199,000
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 59 m²
Passez l'été dans la nature, pas dans des appartements étouffants. En voiture à 10 minutes.…
$25,000
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 126 m²
Emplacement: ST "Dynamovets" direction Molodechny à 22 km de Moscou, seulement 15 minutes en…
$27,812
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 344 m²
Nous vendons une maison dans le village de Selyuty. Littéralement à 250 mètres du site il y …
$270,000
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 143 m²
Maison confortable sur 17 acres à 8 km de Moscou. ❤️ Maison chaude de trois niveaux d'une ma…
$83,673
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 126 m²
A vendre est une maison chaleureuse à deux niveaux de 126 mètres carrés. à 15 minutes de Min…
$121,591
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 59 m²
Maison de campagne à deux niveaux, direction Myadel, à 13 km de Moscou Ring Road ! A 2 km du…
$36,000
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Chalet dans Siomkava, Bélarus
Chalet
Siomkava, Bélarus
Surface 266 m²
Vendre une maison où tout le monde a son propre espace ! A vendre est un spacieux chalet de …
$170,601
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 74 m²
Vendu à 10 km de la Ring Road de Moscou, direction Myadel, région de Minsk, quartier de Mins…
$26,000
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Caractéristiques des propriétés en Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus

avec Jardin
avec Piscine
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