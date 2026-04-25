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Propriétées résidentielles à vendre en Pahoscki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Pahoscki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Pahoscki sielski Saviet, Bélarus
Surface 137 m²
Vente de chalet au virage de la rivière Berezina, près de la ville de Berezino. Un paradis p…
$65,500
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Caractéristiques des propriétés en Pahoscki sielski Saviet, Bélarus

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