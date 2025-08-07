Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Magasins à vendre en Novakolasauski sielski Saviet, Bélarus

Boutique 1 171 m² dans Navakolasava, Bélarus
Boutique 1 171 m²
Navakolasava, Bélarus
Surface 1 171 m²
Nombre d'étages 2
Ancien magasin à vendre. Il faut le réparer. Numéro de contrat avec l'agence 622/1 de 2025-07-18
$45,000
