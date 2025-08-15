Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Navasvierzanski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Navasvierzanski sielski Saviet, Bélarus

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Novy Svierzan, Bélarus
Appartement
Novy Svierzan, Bélarus
Surface 72 m²
Nous offrons à votre attention un appartement isolé dans une maison avec un terrain de 8,61 …
$6,300
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Navasvierzanski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller