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Immobilier commercial en Navapolack, Bélarus

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 251 m² dans Navapolack, Bélarus
Propriété commerciale 251 m²
Navapolack, Bélarus
Surface 251 m²
Sol 1/1
Vente de bâtiments multifonctionnelsAdresse: région de Vitebsk, Novopolotsk, rue de la jeune…
$201,040
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