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Maisons avec jardin à vendre en Navajelnia, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Maison dans Navaelnya, Bélarus
Maison
Navaelnya, Bélarus
Surface 59 m²
A vendre une maison d'habitation à l'adresse Novoyolnya, (district de Dyatlovsky), place Nov…
$12,596
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Maison dans Navaelnya, Bélarus
Maison
Navaelnya, Bélarus
Surface 59 m²
A vendre une maison d'habitation à l'adresse Novoyolnya, (district de Dyatlovsky), place Nov…
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Caractéristiques des propriétés en Navajelnia, Bélarus

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Luxe
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