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Propriétées résidentielles à vendre en Narowlia, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Narowlia, Bélarus
Appartement 1 chambre
Narowlia, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 29 m²
Sol 3/5
A vendre un confortable appartement 1 pièce à Narovlya, dans la rue Makarenko, 9. L'appartem…
$10,398
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