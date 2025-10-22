Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Naracki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Naracki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Narach, Bélarus
Duplex 3 chambres
Narach, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 1
$23,000
Caractéristiques des propriétés en Naracki sielski Saviet, Bélarus

