Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Muchaviecki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Muchaviec, Bélarus
Appartement 2 chambres
Muchaviec, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 35 m²
Sol 1/2
Code 06326: Acheter cette propriété - vous ne payez pas la commission d'agence!En vente Appa…
$25,800
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Muchaviecki sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller