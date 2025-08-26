Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de appartements à plusieurs niveaux en Minsk, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Sol 8/10
Spacieux et élégant appartement de quatre pièces est situé dans une cour calme avec un espac…
$1,400
par mois
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 109 m²
Sol 4/5
Spacieux et élégant appartement de trois pièces est situé dans le centre de Minsk. L'apparte…
$950
par mois
