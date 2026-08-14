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Bord du lac Appartements à vendre en Minsk, Bélarus

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Appartement 2 chambres dans Minsk, Bélarus
Appartement 2 chambres
Minsk, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 8/8
Vue sur la rivièreTerrasse donnant sur la rivière et la résidence de MarriotFinition exclusi…
$450,000
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Caractéristiques des propriétés en Minsk, Bélarus

avec Garage
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