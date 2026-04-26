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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Voblast de Minsk, Bélarus

Maladetchna
50
Borissov
40
Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
Montrer plus
127 propriétés total trouvé
Chalet dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 421 m²
Une maison très spacieuse de vos rêves est à vendre!Nous vous présentons une luxueuse maison…
$462,500
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Maison dans Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Rakauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 58 m²
A vendre est une maison de jardin de 2 étages avec un terrain dans le S/T "Builder-59", non …
$14,000
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Maison dans Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Surface 40 m²
Maison à vendre dans un endroit calme et confortable, le village du quartier de Kalita Sluts…
$3,900
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CoexCoex
Chalet dans Ozyaritska Slabadski rural council, Bélarus
Chalet
Ozyaritska Slabadski rural council, Bélarus
Surface 810 m²
Le manoir d'élite de 1100 m2 à 15 km de Minsk dans l'endroit calme et magnifique. le manoi…
$475,000
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Maison dans Apcak, Bélarus
Maison
Apcak, Bélarus
Surface 154 m²
Prêt pour le dialogue. Excellente option près de Minsk dans un prestigieux chalet avec la po…
$61,900
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Maison dans Navasiolkauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Navasiolkauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 31 m²
A vendre ! Direction Puhović ! A 50 km de MKAD !Maison de jardin confortable pour une petite…
$10,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Maison dans Drazdy, Bélarus
Maison
Drazdy, Bélarus
Une maison à vendre pour vivre toute l'année.La maison dispose de gaz, eau, égouts, zone bie…
$39,900
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Chalet dans Pryvolny, Bélarus
Chalet
Pryvolny, Bélarus
Surface 285 m²
A vendre est une excellente maison de 2 étages avec un sous-sol et 2 terrasses dans les envi…
$170,000
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Maison dans Biazvierchavicy, Bélarus
Maison
Biazvierchavicy, Bélarus
Surface 68 m²
Une maison résidentielle à vendre dans le village de Bezverkhovitchi du district de Slutsk, …
$27,000
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Chalet dans Luban, Bélarus
Chalet
Luban, Bélarus
Surface 175 m²
A vendre Gîte de 2 étages avec un territoire chic à l'adresse: ag. Sorotchi, Energetikov str…
$90,000
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Maison 4 chambres dans Narach, Bélarus
Maison 4 chambres
Narach, Bélarus
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 234 m²
Nombre d'étages 3
Une belle opportunité de devenir propriétaire d'une maison dans la pittoresque agro-ville de…
$74,000
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Maison dans Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 101 m²
La maison est à vendre à Plebantsy. "" Toutes les communications. 20 acres, il y a un garage…
$115,000
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Maison dans Piarezyrski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piarezyrski sielski Saviet, Bélarus
Surface 57 m²
A vendre un chalet confortable avec des meubles en S/T Sharik. Du périphérique 39 km, un arr…
$16,900
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 204 m²
A vendre un nouveau beau moderne éconergétique "Cottage-Shale" sur la rive de "Vyach Réservo…
$293,000
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Chalet dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 164 m²
A vendre une belle maison moderne avec un complexe de bain dans le village de Lip Deck. Jol…
$323,000
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Chalet dans Haradzishcha, Bélarus
Chalet
Haradzishcha, Bélarus
Surface 326 m²
Un projet unique d'une maison à 5 km de la Ring Road de Moscou est à vendre dans le village …
$340,000
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Maison 4 chambres dans Skarynichy, Bélarus
Maison 4 chambres
Skarynichy, Bélarus
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Nombre d'étages 1
Un rêve de posséder une maison près de la capitale.Nous présentons à votre attention une mai…
$119,000
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Maison dans Piatryski, Bélarus
Maison
Piatryski, Bélarus
Surface 40 m²
Maison à vendre en ag. Petrishki à 27 km de la direction MKAD Molodechnen. La route pavée s'…
$95,000
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 46 m²
Un petit chalet est vendu à 22 km du Ring Road de Moscou en direction de Myadel. La maison e…
$11,000
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Chalet dans Lahojsk selsaviet, Bélarus
Chalet
Lahojsk selsaviet, Bélarus
Surface 297 m²
Le concept de la maison est une alternative élégante à un appartement exigu avec un groupe d…
$114,900
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Maison dans Uzdzienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Uzdzienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 114 m²
Agrostead avec 3 maisons sur un terrain de 12,8 acres dans un endroit pittoresque avec des m…
$71,500
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Maison dans Lieskauka, Bélarus
Maison
Lieskauka, Bélarus
Surface 163 m²
A vendre une maison moderne et très confortable avec toutes les commodités.La maison est sit…
Prix ​​sur demande
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Maison dans Znamienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Znamienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 68 m²
Une maison à vendre avec une grande baignoire. La maison est située à Borok, à 20 km de Slut…
$9,200
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Maison dans Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Dziescanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 61 m²
A vendre Gîte de 2 étages dans le / t "Tourist-Uzda", Conseil du village Deschensky, quartie…
$13,500
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Maison dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 56 m²
Nous offrons l'achat d'un dacha dans un / t "Montage-82", situé en face de la route de Ag. P…
$19,500
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Maison dans Bucacinski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bucacinski sielski Saviet, Bélarus
Surface 88 m²
La maison dans un village résidentiel calme avec une grande chambre 36 m2, un grand couloir,…
$4,900
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Maison dans Karpavicy, Bélarus
Maison
Karpavicy, Bélarus
Surface 75 m²
A vendre une maison de banlieue confortable 3x-com dans le village pittoresque de Karpovichi…
$15,800
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Maison dans Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Surface 40 m²
Maison à vendre avec équipements et chauffage au gaz. Dans la maison, fenêtres en PVC, porte…
$24,000
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Maison dans Pryvolny, Bélarus
Maison
Pryvolny, Bélarus
Surface 233 m²
A vendre une maison de campagne dans une banlieue écologique de Minsk dans le village de Pri…
$134,900
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Maison dans Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Surface 55 m²
Gîte confortable à vendre dans le partenariat de jardin "Rainbow", situé dans le quartier Dz…
$19,900
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Types de propriétés en Voblast de Minsk

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Voblast de Minsk, Bélarus

avec Garage
avec Terrasse
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
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