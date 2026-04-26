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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Voblast de Minsk, Bélarus

Maladetchna
50
Borissov
40
Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
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127 propriétés total trouvé
Chalet dans Mikhanavichy, Bélarus
Chalet
Mikhanavichy, Bélarus
Surface 243 m²
Un nouveau chalet est à vendre à Ag. Mikhanovichi, région de Minsk, quartier de Minsk, villa…
$160,000
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Maison dans Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 187 m²
VIP-cottage avec une disposition compétente et un bain de bois prêt à l'emploi, à Khodakovo,…
$177,000
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Chalet dans Ozyaritska Slabadski rural council, Bélarus
Chalet
Ozyaritska Slabadski rural council, Bélarus
Surface 810 m²
Le manoir d'élite de 1100 m2 à 15 km de Minsk dans l'endroit calme et magnifique. le manoi…
$475,000
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CoexCoex
Duplex 3 chambres dans Narach, Bélarus
Duplex 3 chambres
Narach, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Nombre d'étages 1
$23,000
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Chalet dans Pryvolny, Bélarus
Chalet
Pryvolny, Bélarus
Surface 285 m²
A vendre est une excellente maison de 2 étages avec un sous-sol et 2 terrasses dans les envi…
$170,000
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Chalet dans Luban, Bélarus
Chalet
Luban, Bélarus
Surface 175 m²
A vendre Gîte de 2 étages avec un territoire chic à l'adresse: ag. Sorotchi, Energetikov str…
$90,000
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GrekodomGrekodom
Maison dans Borissov, Bélarus
Maison
Borissov, Bélarus
Surface 73 m²
Lien vers Tik Examen des déchets A vendre une maison familiale confortable dans un quartier …
$46,900
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Maison dans Paplauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Paplauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 115 m²
Maison moderne sur les rives de la rivière Berezina pour la pêche et la détente en silence!C…
$90,000
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Chalet dans Chaciezyna, Bélarus
Chalet
Chaciezyna, Bélarus
Surface 367 m²
Excellent offre pour ceux qui veulent un séjour confortable et confortable près de Minsk! A …
$230,000
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Maison 4 chambres dans Narach, Bélarus
Maison 4 chambres
Narach, Bélarus
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 234 m²
Nombre d'étages 3
Une belle opportunité de devenir propriétaire d'une maison dans la pittoresque agro-ville de…
$74,000
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Maison dans Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 101 m²
La maison est à vendre à Plebantsy. "" Toutes les communications. 20 acres, il y a un garage…
$115,000
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Maison dans Piarezyrski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piarezyrski sielski Saviet, Bélarus
Surface 57 m²
A vendre un chalet confortable avec des meubles en S/T Sharik. Du périphérique 39 km, un arr…
$16,900
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 204 m²
A vendre un nouveau beau moderne éconergétique "Cottage-Shale" sur la rive de "Vyach Réservo…
$293,000
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Chalet dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 164 m²
A vendre une belle maison moderne avec un complexe de bain dans le village de Lip Deck. Jol…
$323,000
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Chalet dans Haradzishcha, Bélarus
Chalet
Haradzishcha, Bélarus
Surface 326 m²
Un projet unique d'une maison à 5 km de la Ring Road de Moscou est à vendre dans le village …
$340,000
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Appartement 3 chambres dans Naracki sielski Saviet, Bélarus
Appartement 3 chambres
Naracki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 1/1
$23,000
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Maison dans Lieskauka, Bélarus
Maison
Lieskauka, Bélarus
Surface 163 m²
A vendre une maison moderne et très confortable avec toutes les commodités.La maison est sit…
Prix ​​sur demande
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Maison dans Bucacinski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bucacinski sielski Saviet, Bélarus
Surface 88 m²
La maison dans un village résidentiel calme avec une grande chambre 36 m2, un grand couloir,…
$4,900
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Maison dans Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Viasiejski sielski Saviet, Bélarus
Surface 40 m²
Maison à vendre avec équipements et chauffage au gaz. Dans la maison, fenêtres en PVC, porte…
$24,000
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Maison dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
A vendre maison d'hôtes avec sauna, 100% prêt. Numéro de contrat avec l'agence 35/24 à parti…
$735,000
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Maison dans Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Fanipalski sielski Saviet, Bélarus
Surface 55 m²
Gîte confortable à vendre dans le partenariat de jardin "Rainbow", situé dans le quartier Dz…
$19,900
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Maison dans Marjaliva, Bélarus
Maison
Marjaliva, Bélarus
Surface 330 m²
Bon emplacement, forêt procheRéparations, appareils, foyerVoir encore plus dans notre canal …
$550,000
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Maison dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 43 m²
Dacha près de la forêt dans ST "Yubileynoe-1" près du village de Yukhnovka, 17 km de la Ring…
$21,900
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Maison dans Pliechtchanitsy, Bélarus
Maison
Pliechtchanitsy, Bélarus
Surface 194 m²
A vendre maison résidentielle de 194.4 m2 (capitale inachevée) à Pleschenitsy, 52 km de la R…
$36,000
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Maison dans Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 151 m²
Une maison est à vendre pour la vie toute l'année. En partie prêt à vivre. Le toit de Shifer…
$35,000
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Maison dans Jzufouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Jzufouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 196 m²
Maison dans le quartier de Minsk, Yuzufovsky S/S, Maslovici, à 18 km. de la Ring Road de Mos…
$89,900
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 103 m²
Offre unique ! Deux immeubles sur le même terrainDeux maisons sur un terrain de 7,89 acres d…
$139,900
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Maison dans Zabalocki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zabalocki sielski Saviet, Bélarus
Surface 115 m²
Excellente maison de campagne pour la vie toute l'année ST "Harvest-2002", avec la possibili…
$53,500
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Chalet dans Jdanovitchy, Bélarus
Chalet
Jdanovitchy, Bélarus
Surface 452 m²
Chalet à vendre dans un exemple Zhdanovichi. La superficie totale de 355,8 (SNB 451,6) m2, r…
$1,000,000
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Maison dans Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Stankauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 131 m²
Cette maison est une véritable oasis pour ceux qui apprécient l'espace et la convivialité.Vo…
$84,500
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Types de propriétés en Voblast de Minsk

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Voblast de Minsk, Bélarus

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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