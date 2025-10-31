Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de Maisons en Minsk District, Bélarus

Kalodziscanski sielski Saviet
Maison 6 chambres dans Astrashitskagaradokski rural council, Bélarus
Maison 6 chambres
Astrashitskagaradokski rural council, Bélarus
Nombre de pièces 6
Surface 530 m²
$3,000
par mois
Maison 4 chambres dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison 4 chambres
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 428 m²
$3,500
par mois
Chalet 5 chambres dans Vialikaje Sciklieva, Bélarus
Chalet 5 chambres
Vialikaje Sciklieva, Bélarus
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 1
Surface 368 m²
Nombre d'étages 2
A louer un grand immeuble résidentiel de deux étages à Bolshaya Stiklevo, Moskovskaya str., …
$1,700
par mois
Chalet 2 chambres dans Apcak, Bélarus
Chalet 2 chambres
Apcak, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 249 m²
Nombre d'étages 2
Pour les connaisseurs de l'architecture moderne, nous avons une grande offre! Maison unique …
$1,700
par mois
Chalet 3 chambres dans Apcak, Bélarus
Chalet 3 chambres
Apcak, Bélarus
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 249 m²
Nombre d'étages 2
Pour les connaisseurs de l'architecture moderne, nous avons une grande offre! Maison unique …
$1,600
par mois
Maison 10 chambres dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Maison 10 chambres
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 10
Chambres 10
Nombre de salles de bains 6
Surface 800 m²
Nombre d'étages 3
Un grand bâtiment à trois étages pour 10 chambres dans un endroit pittoresque est loué - Kol…
$3,900
par mois
Manoir 5 chambres dans Juchnauka, Bélarus
Manoir 5 chambres
Juchnauka, Bélarus
Nombre de pièces 5
Surface 370 m²
Sol 1/2
Pour une location à long terme, un chalet luxueux avec piscine, sauna, espace barbecue, sall…
$3,000
par mois
Maison dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Une maison confortable à louer dans un coin pittoresque de Kolodische ! Vous recherchez l'e…
$1,199
par mois
