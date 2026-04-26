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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Minsk District, Bélarus

Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
Zdanovicki sielski Saviet
118
Papiarnianski sielski Saviet
83
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47 propriétés total trouvé
Maison dans Apcak, Bélarus
Maison
Apcak, Bélarus
Surface 154 m²
Prêt pour le dialogue. Excellente option près de Minsk dans un prestigieux chalet avec la po…
$61,900
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Chalet dans Pryvolny, Bélarus
Chalet
Pryvolny, Bélarus
Surface 285 m²
A vendre est une excellente maison de 2 étages avec un sous-sol et 2 terrasses dans les envi…
$170,000
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Maison dans Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 101 m²
La maison est à vendre à Plebantsy. "" Toutes les communications. 20 acres, il y a un garage…
$115,000
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CoexCoex
Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 204 m²
A vendre un nouveau beau moderne éconergétique "Cottage-Shale" sur la rive de "Vyach Réservo…
$293,000
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Chalet dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 164 m²
A vendre une belle maison moderne avec un complexe de bain dans le village de Lip Deck. Jol…
$323,000
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Chalet dans Haradzishcha, Bélarus
Chalet
Haradzishcha, Bélarus
Surface 326 m²
Un projet unique d'une maison à 5 km de la Ring Road de Moscou est à vendre dans le village …
$340,000
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MontbelMontbel
Maison 4 chambres dans Skarynichy, Bélarus
Maison 4 chambres
Skarynichy, Bélarus
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Nombre d'étages 1
Un rêve de posséder une maison près de la capitale.Nous présentons à votre attention une mai…
$119,000
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Maison dans Piatryski, Bélarus
Maison
Piatryski, Bélarus
Surface 40 m²
Maison à vendre en ag. Petrishki à 27 km de la direction MKAD Molodechnen. La route pavée s'…
$95,000
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Maison dans Lieskauka, Bélarus
Maison
Lieskauka, Bélarus
Surface 163 m²
A vendre une maison moderne et très confortable avec toutes les commodités.La maison est sit…
Prix ​​sur demande
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Maison dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 56 m²
Nous offrons l'achat d'un dacha dans un / t "Montage-82", situé en face de la route de Ag. P…
$19,500
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Maison dans Pryvolny, Bélarus
Maison
Pryvolny, Bélarus
Surface 233 m²
A vendre une maison de campagne dans une banlieue écologique de Minsk dans le village de Pri…
$134,900
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Maison dans Marjaliva, Bélarus
Maison
Marjaliva, Bélarus
Surface 330 m²
Bon emplacement, forêt procheRéparations, appareils, foyerVoir encore plus dans notre canal …
$550,000
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Maison dans Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 151 m²
Une maison est à vendre pour la vie toute l'année. En partie prêt à vivre. Le toit de Shifer…
$35,000
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Chalet dans Jdanovitchy, Bélarus
Chalet
Jdanovitchy, Bélarus
Surface 452 m²
Chalet à vendre dans un exemple Zhdanovichi. La superficie totale de 355,8 (SNB 451,6) m2, r…
$1,000,000
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Chalet dans Jdanovitchy, Bélarus
Chalet
Jdanovitchy, Bélarus
Surface 347 m²
Vendu prêt à vivre maison confortable avec des meubles à Zhdanovichi. Portail automatique a…
$288,000
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Maison dans Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 81 m²
A vendre un chalet avec un verger dans un bon jardin partenaire. La maison est située à 7 km…
$23,900
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Chalet dans Krupica, Bélarus
Chalet
Krupica, Bélarus
Surface 270 m²
La maison est située dans un.g. Le grain du district de Minsk est à 17 km de la Ring Road de…
$250,000
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Maison dans Novy Dvor, Bélarus
Maison
Novy Dvor, Bélarus
Surface 62 m²
Offre unique ! A vendre un terrain de 25 acres avec une maison finie à seulement 3 km de Min…
$60,000
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Maison dans Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Chaciezynski sielski Saviet, Bélarus
Surface 10 m²
Maison dans le village de Golovki, rue Central, à seulement 7 km de la Ring Road de Moscou e…
$55,000
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Chalet dans Zaslawie, Bélarus
Chalet
Zaslawie, Bélarus
Surface 246 m²
A vendre une belle maison moderne en brique rouge, isolée et plâtrée.d. zaslavlExcellent éta…
$225,000
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Maison dans Juchnauka, Bélarus
Maison
Juchnauka, Bélarus
Surface 442 m²
$524,950
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Agence
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Maison dans Tarasava, Bélarus
Maison
Tarasava, Bélarus
Surface 216 m²
Grande maison de deux étages à vendre dans une zone écologique (D. Tarasovo, quartier de Min…
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Maison dans Barawliany, Bélarus
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Barawliany, Bélarus
Surface 321 m²
Maison à vendre dans le centre de Borovlyan!La pose de la maison est faite en 2 briques (bri…
$240,000
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Maison dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
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Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 44 m²
Gîte confortable à vendre à St Veras-1, à seulement 20 km de la Ring Road de Moscou le long …
$24,990
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Maison dans Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus
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Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 246 m²
A vendre bloc unifamiliale (bâtiment de silicate de gaz, bloc + brique) immeuble résidentiel…
$530,000
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Maison dans Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 162 m²
A vendre une maison pour vivre toute l'année dans la région de Minsk, Molodechnenskoe par ex…
$89,000
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Maison dans Sarsunski sielski Saviet, Bélarus
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Sarsunski sielski Saviet, Bélarus
Surface 69 m²
Oui. Chershuny, 35 km de MKAD (Molodechno ou direction Myadel) - Log House 1955 p. La salle …
$32,000
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Maison dans Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 72 m²
C'est une grande maison à vendre près de Ag. Ratomka à distance de marche de la gare "Ratomk…
$28,000
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dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 38 m²
A 13 km de Minsk, près de Zaslavl, à distance de marche du réservoir de Dichka, une forêt es…
$22,900
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Maison dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 160 m²
A 5 minutes en voiture de Minsk, au printemps ST Zatsensky, une maison de 2 étages est vendu…
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avec Terrasse
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