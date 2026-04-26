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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Minsk District, Bélarus

Kalodziscanski sielski Saviet
123
Baraulianski sielski Saviet
125
Zdanovicki sielski Saviet
118
Papiarnianski sielski Saviet
83
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44 propriétés total trouvé
Chalet dans Mikhanavichy, Bélarus
Chalet
Mikhanavichy, Bélarus
Surface 243 m²
Un nouveau chalet est à vendre à Ag. Mikhanovichi, région de Minsk, quartier de Minsk, villa…
$160,000
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Maison dans Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Scomyslicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 187 m²
VIP-cottage avec une disposition compétente et un bain de bois prêt à l'emploi, à Khodakovo,…
$177,000
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Chalet dans Pryvolny, Bélarus
Chalet
Pryvolny, Bélarus
Surface 285 m²
A vendre est une excellente maison de 2 étages avec un sous-sol et 2 terrasses dans les envi…
$170,000
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CoexCoex
Chalet dans Chaciezyna, Bélarus
Chalet
Chaciezyna, Bélarus
Surface 367 m²
Excellent offre pour ceux qui veulent un séjour confortable et confortable près de Minsk! A …
$230,000
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Maison dans Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 101 m²
La maison est à vendre à Plebantsy. "" Toutes les communications. 20 acres, il y a un garage…
$115,000
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Chalet dans Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Papiarnianski sielski Saviet, Bélarus
Surface 204 m²
A vendre un nouveau beau moderne éconergétique "Cottage-Shale" sur la rive de "Vyach Réservo…
$293,000
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Chalet dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 164 m²
A vendre une belle maison moderne avec un complexe de bain dans le village de Lip Deck. Jol…
$323,000
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Chalet dans Haradzishcha, Bélarus
Chalet
Haradzishcha, Bélarus
Surface 326 m²
Un projet unique d'une maison à 5 km de la Ring Road de Moscou est à vendre dans le village …
$340,000
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Maison dans Lieskauka, Bélarus
Maison
Lieskauka, Bélarus
Surface 163 m²
A vendre une maison moderne et très confortable avec toutes les commodités.La maison est sit…
Prix ​​sur demande
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Maison dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
A vendre maison d'hôtes avec sauna, 100% prêt. Numéro de contrat avec l'agence 35/24 à parti…
$735,000
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Maison dans Marjaliva, Bélarus
Maison
Marjaliva, Bélarus
Surface 330 m²
Bon emplacement, forêt procheRéparations, appareils, foyerVoir encore plus dans notre canal …
$550,000
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Maison dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 43 m²
Dacha près de la forêt dans ST "Yubileynoe-1" près du village de Yukhnovka, 17 km de la Ring…
$21,900
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Maison dans Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 151 m²
Une maison est à vendre pour la vie toute l'année. En partie prêt à vivre. Le toit de Shifer…
$35,000
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Maison dans Jzufouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Jzufouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 196 m²
Maison dans le quartier de Minsk, Yuzufovsky S/S, Maslovici, à 18 km. de la Ring Road de Mos…
$89,900
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Chalet dans Jdanovitchy, Bélarus
Chalet
Jdanovitchy, Bélarus
Surface 452 m²
Chalet à vendre dans un exemple Zhdanovichi. La superficie totale de 355,8 (SNB 451,6) m2, r…
$1,000,000
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Chalet dans Jdanovitchy, Bélarus
Chalet
Jdanovitchy, Bélarus
Surface 347 m²
Vendu prêt à vivre maison confortable avec des meubles à Zhdanovichi. Portail automatique a…
$288,000
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Chalet dans Krupica, Bélarus
Chalet
Krupica, Bélarus
Surface 270 m²
La maison est située dans un.g. Le grain du district de Minsk est à 17 km de la Ring Road de…
$250,000
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Maison dans Novy Dvor, Bélarus
Maison
Novy Dvor, Bélarus
Surface 62 m²
Offre unique ! A vendre un terrain de 25 acres avec une maison finie à seulement 3 km de Min…
$60,000
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Chalet dans Ratamka, Bélarus
Chalet
Ratamka, Bélarus
Surface 257 m²
Si vous voulez vivre près de Minsk dans un endroit écologique et magnifique, respirer l'air …
$249,000
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Chalet dans Barawliany, Bélarus
Chalet
Barawliany, Bélarus
Surface 340 m²
Grande maison résidentielle avec des réparations de concepteurs et de l'équipement complet s…
$449,000
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Maison dans Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 51 m²
Fatigué de l'agitation de la ville ? Vous rêvez d'un endroit où vous pouvez oublier les prob…
$20,000
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Maison dans Tarasava, Bélarus
Maison
Tarasava, Bélarus
Surface 216 m²
Grande maison de deux étages à vendre dans une zone écologique (D. Tarasovo, quartier de Min…
$375,000
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Maison dans Barawliany, Bélarus
Maison
Barawliany, Bélarus
Surface 321 m²
Maison à vendre dans le centre de Borovlyan!La pose de la maison est faite en 2 briques (bri…
$240,000
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Chalet dans Astrashitskagaradokski rural council, Bélarus
Chalet
Astrashitskagaradokski rural council, Bélarus
A vendre un gîte avec piscine au sous-sol dans un endroit pittoresque avec vue sur le lac. L…
$330,000
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Maison dans Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Zdanovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 72 m²
C'est une grande maison à vendre près de Ag. Ratomka à distance de marche de la gare "Ratomk…
$28,000
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dans Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Piatryskauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 38 m²
A 13 km de Minsk, près de Zaslavl, à distance de marche du réservoir de Dichka, une forêt es…
$22,900
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Chalet dans Astrashitskagaradokski rural council, Bélarus
Chalet
Astrashitskagaradokski rural council, Bélarus
Surface 290 m²
✅ Cozy house in the village of Galitsa: make your dream of country life come true! We invite…
$420,000
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Maison dans Sarsunski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Sarsunski sielski Saviet, Bélarus
Surface 95 m²
Maison résidentielle à vendre dans le village de Shchedrovshchyna du quartier de Minsk, à 33…
$15,000
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Chalet dans Astrashitskagaradokski rural council, Bélarus
Chalet
Astrashitskagaradokski rural council, Bélarus
Surface 159 m²
La maison et le terrain sont entièrement prêts à vivre, les réparations en excellent état, t…
$250,000
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Chalet dans Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Kalodziscanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 170 m²
Maison moderne (170 m2) à Kolodishchi (8 km de Minsk): villeinfrastructure à côté de + 18 ac…
$270,000
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Types de propriétés en Minsk District

appartements
maisons

Caractéristiques des propriétés en Minsk District, Bélarus

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
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Luxe
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