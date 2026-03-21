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Bureaux à vendre en Michanavicki sielski Saviet, Bélarus

propriété commerciale
4
1 propriété total trouvé
Bureau 3 662 m² dans Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Bureau 3 662 m²
Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 3 662 m²
Nombre d'étages 1
locaux de détail, entrepôts Ag. Mikhanovichi superficie totale: 3661.9 m2 Terrains (dr…
$1,59M
T.V.A.
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