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Immobilier commercial en Michanavicki sielski Saviet, Bélarus

4 propriétés total trouvé
Fabrication 92 m² dans Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 92 m²
Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 7
Surface 92 m²
Nombre d'étages 1
Le magasin d'une superficie de 92,1 m2 est à vendre, situé à l'adresse: Quartier de Minsky, …
$30,000
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Bureau 3 662 m² dans Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Bureau 3 662 m²
Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 3 662 m²
Nombre d'étages 1
locaux de détail, entrepôts Ag. Mikhanovichi superficie totale: 3661.9 m2 Terrains (dr…
$1,59M
T.V.A.
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Propriété commerciale 3 662 m² dans Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 3 662 m²
Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 3 662 m²
Nombre d'étages 1
Locaux commerciaux, entrepôts Oui. Mihanovitchi Superficie totale : 3661,9 m2 Terrains (droi…
$1,59M
T.V.A.
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Entrepôt 1 815 m² dans Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 1 815 m²
Michanavicki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 1 815 m²
Nombre d'étages 1
We bring to your attention a warehouse complex located at: Minsk district, M-1, 348 km, 1. …
$1,07M
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