Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Michaliskauski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Michaliskauski sielski Saviet, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Maison dans Michaliskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Michaliskauski sielski Saviet, Bélarus
Maison du rêve sur la côte fluviale - vivre où la nature commence A vendre est un complexe r…
$130,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Michaliskauski sielski Saviet, Bélarus

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller