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Magasins à vendre en Miasocki sielski Saviet, Bélarus

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Boutique 1 610 m² dans Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Boutique 1 610 m²
Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 51
Surface 1 610 m²
Sol 1/3
Bâtiment à vendre dans le centre de loisirs près de Molodechno ❤️ Un immeuble résidentiel (u…
$117,610
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