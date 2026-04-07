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Immobilier commercial en Miasocki sielski Saviet, Bélarus

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 610 m² dans Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 1 610 m²
Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 51
Surface 1 610 m²
Nombre d'étages 3
A vendre bâtiment dans le centre de loisirs près de Molodechno. ❤️ À vendre un immeuble d'ha…
$85,000
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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English, Русский
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