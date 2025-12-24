Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Miasocki sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Miasocki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Vyviery, Bélarus
Appartement 4 chambres
Vyviery, Bélarus
Nombre de pièces 4
Surface 169 m²
Sol 2/2
Appartement dans une maison bloquée 168,9 m2, 6 km de Molodechno ❤️Appartement spacieux dans…
$82,900
