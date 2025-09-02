Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bâtiments de fabrication en Mazyr, Bélarus

propriété commerciale
3
1 propriété total trouvé
Fabrication 1 900 m² dans Mazyr, Bélarus
Fabrication 1 900 m²
Mazyr, Bélarus
Nombre de pièces 27
Surface 1 900 m²
Sol 1
Un complexe de bâtiments pour une station-service et un lavage de voiture. Superficie de 1,4…
$900,000
