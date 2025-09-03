Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Maladetchna
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Maladetchna, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Maladetchna, Bélarus
Maison
Maladetchna, Bélarus
Surface 91 m²
Maison en vente, d'un étage, spacieuse, fonctionnelle, avec des finitions et des meubles de …
$100,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Maladetchna, Bélarus

avec Garage
avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller