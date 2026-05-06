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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Maladzyechna District, Bélarus

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Maladetchna
50
Krasnienski sielski Saviet
32
Radaskovicki sielski Saviet
35
Aliachnovicki sielski Saviet
21
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32 propriétés total trouvé
Maison dans Haradzilauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Haradzilauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 71 m²
Maison fiable et 25 acres à Soltans ❤️ Maison fiable de 70,6 mètres carrés avec un terrain d…
$11,500
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Maison dans Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Surface 46 m²
Le chalet 2 étages, entièrement prêt à vivre, parures en bois, revêtement extérieur moderne,…
$19,000
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Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 56 m²
A vendre une maison isolée dans le village "Azurny-2008", quartier Molodechny de la région d…
$11,500
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AdriastarAdriastar
dans Maladetchna, Bélarus
Maladetchna, Bélarus
Surface 67 m²
La moitié de la maison à Molodechno près de la vieille place ❤️A vendre la moitié d'une mais…
$32,000
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Maison dans Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Surface 35 m²
Dacha avec parcelle 5 S/T Golden Autumn - Tatarshchizna ❤️Gîte confortable à 1 km de la rue.…
$14,000
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Maison dans Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 45 m²
Chalet confortable avec garage et bain ❤️ Excellent chalet dans le jardin partenariat "Vzgor…
$15,900
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MontbelMontbel
Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 108 m²
A vendre un confortable chalet de deux étages à 40 km de Minsk dans le partenariat jardin "G…
$29,000
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Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 67 m²
Maison en brique (3 niveaux) avec rez de chaussée et grenier. Veranda, 3 salons et une loggi…
$14,500
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Maison dans Hranicy, Bélarus
Maison
Hranicy, Bélarus
Surface 43 m²
La maison de leur bois, avec deux extensions, en bon état de vie, très confortable et chaleu…
$29,000
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Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 53 m²
Pas cher à vendre Gîte de 2 étages dans le / t "Ranet-1", Molodechnensky quartier de Minsk r…
$13,900
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Maison dans Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 45 m²
A vendre un dacha moderne en direction de Molechno à 36 km de Minsk.La maison est bouchée, p…
$19,500
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Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 80 m²
Excellente maison de bois, direction Molodechnen, Gare de Bojary, association de jardin Ves…
$9,500
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Maison dans Vytrapauscyna, Bélarus
Maison
Vytrapauscyna, Bélarus
Surface 187 m²
Chalet en banlieue Molodechno ! ❤️Confortable chalet en briques à 67 kilomètres de Minsk dan…
$189,000
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Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 30 m²
Pas cher à vendre Gîte de 2 étages dans le / t "Planet 2001", quartier Molodechny de la régi…
$12,500
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Chalet dans Cyscinski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Cyscinski sielski Saviet, Bélarus
Surface 171 m²
C'est une maison que vous tomberez amoureux à première vue. La maison de deux étages est con…
$320,000
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Maison dans Liebiadzieva, Bélarus
Maison
Liebiadzieva, Bélarus
Surface 58 m²
Maison forte à Lebedevo avec un terrain de 30 acres ❤️ A vendre une maison en bois massif d'…
$22,900
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Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 78 m²
Une grande maison à vendre dans le village de Mozoli, district de Molodenchen, région de Min…
$41,000
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Maison dans Radachkovitchy, Bélarus
Maison
Radachkovitchy, Bélarus
Surface 79 m²
Maison confortable à vendre au cœur de l'entreprise d'État Radoshkovichi à 25 km de Minsk! L…
$43,000
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Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 158 m²
A vendre chalet pour une grande famille amicale dans le village "Green Dubravushka". Il y a …
$27,000
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Maison dans Krasnaje, Bélarus
Maison
Krasnaje, Bélarus
Surface 79 m²
Un foyer fiable pour la vie et les loisirs ❤️ Maison spacieuse et fiable pour vivre conforta…
$49,900
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Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
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Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 58 m²
A vendre un confortable chalet de deux étages à 40 km de Minsk dans le partenariat de jardin…
$17,000
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Maison dans Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Surface 45 m²
Gîte confortable à vendre à CT "Verasok", direction MolodechnenVous cherchez un endroit pour…
$29,900
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Maison dans Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 169 m²
Maison spacieuse à vendre dans le village de Starinki, dans le quartier Molodechnensky de la…
$82,000
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Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 108 m²
A vendre un confortable chalet de 2 étages avec confort urbain entouré de forêt! Direction M…
$40,000
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Maison dans Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 43 m²
A vendre chalet, maison en briques (42,5 m2) à ST "Santé", direction Molodechny - 38 km de M…
$11,000
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Chalet dans Maladetchna, Bélarus
Chalet
Maladetchna, Bélarus
Surface 300 m²
A vendre une surface habitable de 300 mètres carrés, idéale pour une grande famille. Planifi…
$135,000
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Maison dans Maladetchna, Bélarus
Maison
Maladetchna, Bélarus
Surface 132 m²
Grande maison à deux niveaux à Molodechno Considérez la possibilité d'échanger pour un appar…
$105,000
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Maison dans Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
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Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 66 m²
Gîte confortable avec une cuisinière près de la gare ❤️Chalet de deux niveaux pour connaisse…
$13,900
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Maison dans Krasnaje, Bélarus
Maison
Krasnaje, Bélarus
Surface 53 m²
Un endroit idéal pour se détendre, se reposer de l'agitation. Autour du jardin, le partenari…
$9,500
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Maison dans Palacanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Palacanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 63 m²
Loge prêt avec un hébergement avec un jardin de 23.38 acres ❤️Maison confortable en rondins …
$9,800
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