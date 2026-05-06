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Propriétées résidentielles avec garage à vendre en Maladzyechna District, Bélarus

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Maladetchna
50
Krasnienski sielski Saviet
32
Radaskovicki sielski Saviet
35
Aliachnovicki sielski Saviet
21
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32 propriétés total trouvé
dans Maladetchna, Bélarus
Maladetchna, Bélarus
Surface 67 m²
La moitié de la maison à Molodechno près de la vieille place ❤️A vendre la moitié d'une mais…
$32,000
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Maison dans Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 45 m²
Chalet confortable avec garage et bain ❤️ Excellent chalet dans le jardin partenariat "Vzgor…
$15,900
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Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 108 m²
A vendre un confortable chalet de deux étages à 40 km de Minsk dans le partenariat jardin "G…
$29,000
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CoexCoex
Maison dans Hranicy, Bélarus
Maison
Hranicy, Bélarus
Surface 43 m²
La maison de leur bois, avec deux extensions, en bon état de vie, très confortable et chaleu…
$29,000
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Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 151 m²
Une grande maison pour une grande famille ❤️Si vous avez longtemps cherché une maison spacie…
$34,900
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Maison dans Liebiadzieva, Bélarus
Maison
Liebiadzieva, Bélarus
Surface 102 m²
Maison avec garage sur 25 acres dans le centre de Lebedevo. ❤️ Maison en bois confortable d'…
$19,900
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MontbelMontbel
Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 80 m²
Excellente maison de bois, direction Molodechnen, Gare de Bojary, association de jardin Ves…
$9,500
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Maison dans Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 92 m²
A vendre un excellent chalet à Molodechnensky direction 32 km de MKAD! Gare ferroviaire-Pral…
$18,400
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Maison dans Vytrapauscyna, Bélarus
Maison
Vytrapauscyna, Bélarus
Surface 187 m²
Chalet en banlieue Molodechno ! ❤️Confortable chalet en briques à 67 kilomètres de Minsk dan…
$189,000
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Maison dans Liebiedzieuski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Liebiedzieuski sielski Saviet, Bélarus
Surface 93 m²
Brick cottage 93 m2, poêle, cheminée, 9,32 acres, forêt, rivière ❤️Le chalet en brique uniqu…
$16,500
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Chalet dans Cyscinski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Cyscinski sielski Saviet, Bélarus
Surface 171 m²
C'est une maison que vous tomberez amoureux à première vue. La maison de deux étages est con…
$320,000
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Maison dans Liebiadzieva, Bélarus
Maison
Liebiadzieva, Bélarus
Surface 58 m²
Maison forte à Lebedevo avec un terrain de 30 acres ❤️ A vendre une maison en bois massif d'…
$22,900
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Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 78 m²
Une grande maison à vendre dans le village de Mozoli, district de Molodenchen, région de Min…
$41,000
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Maison dans Aliachnovicy, Bélarus
Maison
Aliachnovicy, Bélarus
Surface 88 m²
Bonne maison avec toutes les communications en ag. Olechnovici ❤️ Maison confortable de 87,5…
$64,900
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Maison dans Maladetchna, Bélarus
Maison
Maladetchna, Bélarus
Surface 110 m²
Maison 110 m2, 2 niveaux, bain, garage, 9 acres, asphalte ❤️Une confortable maison en bois d…
$75,000
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Maison dans Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 37 m²
L'option idéale pour ceux qui cherchent non seulement un chalet, mais un lieu de pouvoir pou…
$10,900
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Maison dans Krasnaje, Bélarus
Maison
Krasnaje, Bélarus
Surface 79 m²
Un foyer fiable pour la vie et les loisirs ❤️ Maison spacieuse et fiable pour vivre conforta…
$49,900
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Maison dans Haradocki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Haradocki sielski Saviet, Bélarus
Surface 53 m²
Chalet confortable avec garage entouré de forêt ❤️Prêt pour vivre maison de campagne dans le…
$8,900
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dans Maladetchna, Bélarus
Maladetchna, Bélarus
Surface 87 m²
Maison avec terrain et garage ❤️ La moitié de la maison avec son propre enregistrement. Adre…
$34,900
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Maison dans Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Aliachnovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 169 m²
Maison spacieuse à vendre dans le village de Starinki, dans le quartier Molodechnensky de la…
$82,000
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Maison dans Malinouscyna, Bélarus
Maison
Malinouscyna, Bélarus
Surface 46 m²
Maison pour vivre et se reposer près de Molodno ❤️ Maison fiable avec mobilier, salle de bai…
$21,000
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Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
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Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 156 m²
Gîte confortable avec une baignoire à ST "Autopilot" - seulement 38 km de MoscouSi vous cher…
$19,799
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Maison dans Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Radaskovicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 108 m²
A vendre un confortable chalet de 2 étages avec confort urbain entouré de forêt! Direction M…
$40,000
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Maison dans Nasilava, Bélarus
Maison
Nasilava, Bélarus
Surface 195 m²
Maison spacieuse avec bain et garage près de Molodechno ❤️Maison de deux niveaux avec rez de…
$119,000
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Chalet dans Vytrapauscyna, Bélarus
Chalet
Vytrapauscyna, Bélarus
Surface 130 m²
Gîte confortable dans le quartier Molodechnensky ❤️ Gîte confortable d'une superficie totale…
$99,900
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Maison dans Palacanski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Palacanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 56 m²
Maison de campagne confortable après reconstruction complète ❤️Une maison de campagne chaude…
$26,500
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Chalet dans Maladetchna, Bélarus
Chalet
Maladetchna, Bélarus
Surface 300 m²
A vendre une surface habitable de 300 mètres carrés, idéale pour une grande famille. Planifi…
$135,000
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Maison dans Maladetchna, Bélarus
Maison
Maladetchna, Bélarus
Surface 132 m²
Grande maison à deux niveaux à Molodechno Considérez la possibilité d'échanger pour un appar…
$105,000
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Maison dans Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Surface 62 m²
Maison avec bain et terrain 15 acres, à 3 minutes du train ❤️Maison du bloc chaud 61,8 m2 av…
$58,000
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Maison dans Miasocki sielski Saviet, Bélarus
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Miasocki sielski Saviet, Bélarus
Surface 150 m²
Maison de plain-pied de 150 m2 à 2 km de Molodechno (D. Raevshchyna) ❤️Grande maison de plai…
$101,900
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