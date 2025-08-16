Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Malabierastavicki sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Malabierastavicki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Appartement dans Malaya Berestovitsa, Bélarus
Appartement
Malaya Berestovitsa, Bélarus
Surface 107 m²
Une demi-maison est à vendre à Malaya Berestowice. La superficie du Conseil national de sécu…
$21,000
Caractéristiques des propriétés en Malabierastavicki sielski Saviet, Bélarus

