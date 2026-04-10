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Immobilier commercial en Luhavaslabadski sielski Saviet, Bélarus

3 propriétés total trouvé
Bureau 4 984 m² dans Luhavaslabadski sielski Saviet, Bélarus
Bureau 4 984 m²
Luhavaslabadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 4 984 m²
Sol 1/1
Nous vous offrons une excellente option pour votre entreprise - un entrepôt chauffé et bien …
$39,531
T.V.A.
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Propriété commerciale 4 984 m² dans Luhavaslabadski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 4 984 m²
Luhavaslabadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 4 984 m²
Sol 1/1
Nous vous offrons une excellente option pour votre entreprise - un entrepôt chauffé et bien …
$39,531
T.V.A.
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Entrepôt 4 984 m² dans Luhavaslabadski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 4 984 m²
Luhavaslabadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 4 984 m²
Sol 1/1
Nous vous offrons une excellente option pour votre entreprise - un entrepôt chauffé et bien …
$39,531
T.V.A.
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