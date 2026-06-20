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Immobilier commercial en Lyubcha, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 769 m² dans Lyubcha, Bélarus
Propriété commerciale 769 m²
Lyubcha, Bélarus
Surface 769 m²
Nombre d'étages 2
Objet - Bâtiment administratif et d'utilité publique. Année de construction: 1959. Superfici…
$8,003
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Propriété commerciale 770 m² dans Lyubcha, Bélarus
Propriété commerciale 770 m²
Lyubcha, Bélarus
Surface 770 m²
Nombre d'étages 2
Objectif - Le bâtiment est administratif et économique. Année de construction 1959. Superfic…
$8,081
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