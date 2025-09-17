Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entrepôts à vendre en Losnicki sielski Saviet, Bélarus

Entrepôt 1 139 m² dans Navasady, Bélarus
Entrepôt 1 139 m²
Navasady, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 1 139 m²
Sol 1/1
Une structure de capital inachevée est à vendre ! La puissance électrique a été réalisée ave…
$220,000
