  2. Bélarus
  3. Litvienski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Litvienski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet 8 chambres dans Litvienski sielski Saviet, Bélarus
Chalet 8 chambres
Litvienski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 8
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
Vente d'une ferme exclusive avec un bain loin des gens entouré par une forêt centenaire.Le d…
$390,000
