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Propriétées résidentielles à vendre en Lieliukinski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Lieliukinski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Lieliukinski sielski Saviet, Bélarus
Surface 82 m²
A vendre une maison confortable d'un bar avec une baignoire et un terrain de 25 acres à dist…
$40,000
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Caractéristiques des propriétés en Lieliukinski sielski Saviet, Bélarus

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