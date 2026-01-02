Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Liadski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Liadski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Horkauskaja Slabada, Bélarus
Maison
Horkauskaja Slabada, Bélarus
Surface 73 m²
A vendre une maison résidentielle dans le village de Gorkovskaya Sloboda à 15 minutes de la …
$5,900
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Liadski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller