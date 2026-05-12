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Appartement 2 chambres dans Liadski sielski Saviet, Bélarus
Appartement 2 chambres
Liadski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 2
Surface 38 m²
Sol 1/2
Lieu:Quartier Chervensky, Khutor. 60 km de Moscou Ring Road (50 minutes en taxi pour le métr…
$12,400
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Caractéristiques des propriétés en Liadski sielski Saviet, Bélarus

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