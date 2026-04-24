Appartements à vendre en Liadski sielski Saviet, Bélarus

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Appartement dans Liadski sielski Saviet, Bélarus
Appartement
Liadski sielski Saviet, Bélarus
Surface 38 m²
Lieu: Quartier Chervensky, Khutor. 60 km de Moscou Ring Road (50 minutes en taxi pour le mét…
$12,500
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Caractéristiques des propriétés en Liadski sielski Saviet, Bélarus

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