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Immobilier commercial en Lasanski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 100 m² dans Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Propriété commerciale 100 m²
Lasanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 100 m²
A vendre un terrain de 1,6 hectares (160 acres) à Guya (ligne Stalin), quartier Minsk, direc…
$80,000
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