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Propriétées résidentielles avec jardin à vendre en Lahojsk District, Bélarus

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Bialarucki sielski Saviet
36
Lahojsk selsaviet
26
Astrosycki sielski Saviet
20
Hajnienski sielski Saviet
11
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30 propriétés total trouvé
Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 63 m²
Maison de 2 étages, entièrement prête à vivre, de blocs de silicate à gaz, avec parquet et d…
$33,069
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 103 m²
Offre unique ! Deux maisons sur le même terrain !Deux maisons sur un terrain de 7,89 acres d…
$138,667
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Maison dans Astrosycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Astrosycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 296 m²
Chalet moderne pour vivre toute l'année dans le confortable village de Monchaki pour une vie…
$250,000
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LDV InvestLDV Invest
Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 108 m²
Maison en brique confortable sur un terrain de 10 acres ❤️À vendre une maison en brique conf…
$86,613
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Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Maison dans Svabski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Svabski sielski Saviet, Bélarus
Surface 117 m²
$155,904
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Chalet dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 119 m²
Un nouveau chalet exclusif de première classe 100% prêt avec des meubles est vendu au presti…
$230,000
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TekceTekce
Maison dans Alieksycy, Bélarus
Maison
Alieksycy, Bélarus
Surface 70 m²
Maison confortable sur un terrain de 24 acres avec forêt et rivière ❤️ Bonne maison en bois …
$72,000
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 34 m²
10 acres de terrain à vendre dans le partenariat de jardin "Veras 91" Le terrain est plat, c…
$17,000
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 376 m²
A vendre une maison à 15 km de la Ring Road de Moscou, direction Myadel, région de Minsk, qu…
$139,000
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Chalet dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 421 m²
Maison de campagne de luxe en style scandinave pour une vie heureuse.Nous vous présentons un…
$381,335
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Maison dans Lahojsk selsaviet, Bélarus
Maison
Lahojsk selsaviet, Bélarus
Surface 110 m²
Près des stations de ski "Silichi" et "Logozhesk", une maison pour vivre toute l'année est v…
$150,801
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 148 m²
Une destination populaire pour les vacances à la campagne. Route vers le jardin. En été, les…
$49,889
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Chalet dans Lahojsk selsaviet, Bélarus
Chalet
Lahojsk selsaviet, Bélarus
Surface 707 m²
A vendre une classe premium unique "Country Mansion" 100% prêt avec des meubles dans un vill…
$1,10M
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Chalet dans Lahojsk selsaviet, Bélarus
Chalet
Lahojsk selsaviet, Bélarus
Surface 297 m²
$114,900
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Maison dans Lahojsk selsaviet, Bélarus
Maison
Lahojsk selsaviet, Bélarus
Surface 79 m²
Imaginez un week-end matin. Vous vous réveillez au chant des oiseaux, préparez du café et re…
$57,000
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Chalet dans Hajnienski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Hajnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 178 m²
A vendre une bonne maison de design individuel et la disposition 25 km de Minsk, 10 minutes …
$142,600
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Chalet dans Hastsilavichy, Bélarus
Chalet
Hastsilavichy, Bélarus
Surface 315 m²
Une propriété exclusive à vendre. La propriété près de Logoisk. Une excellente option pour i…
$211,572
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Maison dans Lahojsk selsaviet, Bélarus
Maison
Lahojsk selsaviet, Bélarus
Surface 135 m²
A vendre frame-back maison résidentielle du projet finlandais avec une terrasse.Surface tota…
$156,694
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 173 m²
Offre unique ! Terrain forestier de 25 acres et une maison forte près du lac à seulement 29 …
$38,283
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Chalet dans Cudzienicy, Bélarus
Chalet
Cudzienicy, Bélarus
Surface 196 m²
À vendre est un chalet unique exclusif avec un "Spa-complex" de classe premium 100% de prépa…
$699,000
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 662 m²
$1,58M
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Maison dans Astrosycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Astrosycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 177 m²
Le partenariat de jardin bien entretenu "Spillars"!Maison avec un terrain de 5,86 acres à ST…
$27,040
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Maison dans Lahoïsk, Bélarus
Maison
Lahoïsk, Bélarus
Surface 80 m²
$65,826
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Maison dans Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 88 m²
$82,500
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Maison dans Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 62 m²
Je vendrai une maison en Suisse Biélorusse, district de Logoysky, D. Slizhino. Des endroits …
$28,652
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 73 m²
$132,900
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dans Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Januskavicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 120 m²
$68,459
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Maison dans Hajnienski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Hajnienski sielski Saviet, Bélarus
Surface 74 m²
Il est à vendre dans un endroit pittoresque.S/T Yagodka-2002 est entouré d'une forêt, près d…
$58,000
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Maison dans Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Bialarucki sielski Saviet, Bélarus
Surface 59 m²
Dacha à Myadel direction 27 km. de MKAD (ST Med-Vyach).La maison en bois est bordée de briqu…
$10,227
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Maison dans Bielaje, Bélarus
Maison
Bielaje, Bélarus
Surface 51 m²
$6,063
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Types de propriétés en Lahojsk District

appartements
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Caractéristiques des propriétés en Lahojsk District, Bélarus

avec Garage
avec Piscine
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