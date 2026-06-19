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Maisons avec jardin à vendre en Kurylavicki sielski Saviet, Bélarus

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2 propriétés total trouvé
Maison dans Vialikija Aziorki, Bélarus
Maison
Vialikija Aziorki, Bélarus
Surface 118 m²
En vente une maison résidentielle à l'adresse ag.Big Ozerki, Tsvetoknoy str., 19. (district …
$37,000
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Maison dans Vialikija Aziorki, Bélarus
Maison
Vialikija Aziorki, Bélarus
Surface 118 m²
En vente une maison résidentielle à l'adresse ag.Big Ozerki, Tsvetoknoy str., 19. (district …
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Caractéristiques des propriétés en Kurylavicki sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
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