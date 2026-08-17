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Chalets avec garage à vendre en Kurhanski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Chalet dans Kurhanski sielski Saviet, Bélarus
Chalet
Kurhanski sielski Saviet, Bélarus
Surface 124 m²
Chalet 49 km de Moscou ❤️ Bon chalet avec toutes les commodités à Podlipye, à seulement 49 k…
$88,344
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Caractéristiques des propriétés en Kurhanski sielski Saviet, Bélarus

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