Chalets avec garage à vendre en Krasnienski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Chalet dans Krasnaje, Bélarus
Chalet
Krasnaje, Bélarus
Surface 170 m²
$149,900
Agence
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Langues
English, Русский
