Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Krasnazviozdauski sielski Saviet
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Krasnazviozdauski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Maison dans Krasnazviozdauski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Krasnazviozdauski sielski Saviet, Bélarus
Surface 80 m²
A vendre confortable, entièrement prêt à vivre dans la maison dans le village de Tsepra, qua…
$59,900
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Krasnazviozdauski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller