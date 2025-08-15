Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Klinocki sielski Saviet
  4. Commercial

Immobilier commercial en Klinocki sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 19 m² dans Turec, Bélarus
Propriété commerciale 19 m²
Turec, Bélarus
Nombre de pièces 1
Surface 19 m²
Sol 1/1
Locaux administratifs à vendre avec entrée séparée et vestibule.Les fenêtres et les portes s…
$10,900
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller