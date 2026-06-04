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Maisons Piscine à vendre en Kapciouski sielski Saviet, Bélarus

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1 propriété total trouvé
Maison dans Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kapciouski sielski Saviet, Bélarus
Surface 395 m²
Le domaine est à vendre dans un endroit pittoresque. Situé dans le centre d'un village résid…
$414,641
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Caractéristiques des propriétés en Kapciouski sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
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Luxe
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