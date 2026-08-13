Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Kapacevicki sielski Saviet
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Kapacevicki sielski Saviet, Bélarus

;
1 propriété total trouvé
Maison dans Kapacevicki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Kapacevicki sielski Saviet, Bélarus
Surface 54 m²
Maison en rondins fiable entourée de forêt! ❤️Grande maison en bois avec emplacement pratiqu…
$11,500
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kapacevicki sielski Saviet, Bélarus

avec Garage
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller