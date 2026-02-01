Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entrepôts à vendre en Kamienski sielski Saviet, Bélarus

1 propriété total trouvé
Entrepôt 852 m² dans Kamienski sielski Saviet, Bélarus
Entrepôt 852 m²
Kamienski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 5
Surface 852 m²
Sol 1/1
Nous attirons votre attention sur le bâtiment de production à G.P. Smoulders, le bâtiment a …
$54,900
T.V.A.
