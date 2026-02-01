Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Bélarus
  3. Kamienski sielski Saviet
  4. Commercial
  5. Fabrication

Bâtiments de fabrication en Kamienski sielski Saviet, Bélarus

Fabrication Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Fabrication 152 m² dans Kamienski sielski Saviet, Bélarus
Fabrication 152 m²
Kamienski sielski Saviet, Bélarus
Nombre de pièces 8
Surface 152 m²
Sol 1/1
Nous offrons à votre attention un bâtiment dans le village de Zakolyuzha avec un terrain de …
$19,900
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller