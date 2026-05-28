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Kamianiets
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Dzmitrovicki sielski Saviet
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Vyssokaïe
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Maison dans Ratajcycki sielski Saviet, Bélarus
Maison
Ratajcycki sielski Saviet, Bélarus
Surface 232 m²
Lot 9631. Maison résidentielle à Minkovichi, quartier Kamenetsky, à 10 km de la ville de Hig…
$44,456
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dans Kamieniuki, Bélarus
Kamieniuki, Bélarus
Surface 135 m²
Lot 8917. Partie de la maison dans la forêt de Belovezhskaya.Demander des informations plus …
$58,000
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Bon marché
Luxe
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